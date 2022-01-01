Максим Артамонов
В Прикамье зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом
Скончалася от болезни один человек
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время один человек умер от ковида.
Всего за прошедшие сутки было госпитализировано 25 человек, а выздоровело 195.
С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 447 354 случая заражения коронавирусом. За это время умерло 9096 человек, а выздоровело 437 408.
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