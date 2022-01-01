Елена Синица
«Счастье не за горами» возвращают на пермскую набережную
Сейчас монтируют буквы
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«Счастье не за горами» возвращают на пермскую набережную. Об этом сообщает глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.
По его словам, арт-объект обновили, сейчас Городской центр охраны памятников начал монтаж букв.
«Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на её фоне», — написал Дёмкин.
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