Елена Синица Краевой парламент анонсировал повестку ноябрьского пленарного заседания В числе наиболее значимых вопросов — принятие бюджета и изменения в региональный Устав Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 24 ноября, состоится очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. В числе наиболее значимых вопросов — принятие бюджета и изменения в региональный Устав.

Так, ранее рабочая группа доработала проект бюджета региона на 2023-2025 годы. Депутаты совместно с представителями регионального правительства рассмотрели более 40 поправок. Большинство из них было внесено губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В результате были уточнены объёмы доходов региональной казны, увеличен резервный фонд, перераспределена часть расходов, также учтены редакционные замечания.





Таким образом, в следующем году доходы краевой казны составят 206,4 млрд руб., расходы — 233,4 млрд руб., дефицит — 27 млрд руб.





«Отмечу, что ко второму чтению проект бюджета сохранил социальную направленность. Помимо индексации мер социальной поддержки и увеличения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, о которых уже не раз говорилось, будет профинансировано строительство важных объектов социальной инфраструктуры», — добавил спикер краевого парламента Валерий Сухих.





По его словам, в следующую трёхлетку планируется финансирование 89 объектов капитального строительства, в частности, восьми новых школ в рамках концессионных соглашений. Всего с участием средств краевого бюджета будет профинансировано строительство 28 школ.





Уделяется внимание и объектам здравоохранения. Так, в Адресной инвестиционной программе предусмотрены средства на строительство краевой инфекционной больницы в Перми, лечебных корпусов в Чердыни и Юрле, хирургического корпуса в Кудымкаре, поликлиник в Осе, Сиве, Фролах и Чусовом, а также ряда других объектов.





Помимо этого, депутаты краевого парламента во втором чтении рассмотрят изменения в региональный Устав. По инициативе губернатора внесены изменения, которые приведут главный регламентный документ края в соответствие с федеральным законом.





Ещё одним изменением в Устав является наделение Молодёжного парламента правом законодательной инициативы. Соответствующая поправка принята в ходе доработки законопроекта. «Это решение может стать логичным шагом в развитии молодёжной политики региона», — обратил внимание Валерий Сухих.





Помимо этого, в рамках заседания депутаты заслушают отчёт о деятельности «Пермьстата».

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