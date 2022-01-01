Максим Артамонов В Пермском крае старейшую на Урале церковь Богоявления передали Соликамскому монастырю Храм будет отреставрирован до ноября 2023 года Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», расположенный в селе Пянтег Чердынского округа, передали в безвозмездное пользование Соликамскому Свято-Троицкому мужскому монастырю Соликамской епархии РПЦ.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Росимущества в Пермском крае, передача храма позволит провести все необходимые мероприятия по реставрации уникального объекта.

Напомним, в середине ноября глава Чердынского района Анна Батагова сообщила, что определён подрядчик на выполнение ремонтно-реставрационных работ на этом культовом объекте. Им стало ООО «Евразия Сервис». Он также уточнила, что все работы планируется завершить к ноябрю 2023-го. Обследование объекта и разработку проекта реставрации выполнила эта же компания.

Заказчиком работ выступает Соликамская епархия.

Церковь Богоявления была построена в XVII веке. В Дозорной книге Чердынского уезда за 1707 год указана дата — 1617 год. В основе церкви — шестигранный бревенчатый сруб, венцы которого соединены в «обло с остатком», то есть с выступающими концами за пределы наружных плоскостей стен. Верх сруба перекрыт пологой деревянной крышей на шесть скатов с небольшой главкой и крестом.

На сегодняшний день эта церковь является старейшей деревянной культовой постройкой на Урале и одной из самых старых в России.

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