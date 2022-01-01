Максим Артамонов В Пермском крае отреставрируют древнейшую на Урале церковь Работы начнутся уже в этом месяце Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Определён подрядчик на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления» — ООО «Евразия Сервис» в селе Пянтег Чердынского мунициального округа. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала глава Чердынского района Анна Батагова.

По словам чиновницы, подрядчик приступит к реставрации в ноябре этого года, а все работы планируется завершить к ноябрю 2023-го. Обследование объекта и разработку проекта реставрации выполнила эта же компания.

Заказчиком работ выступает Соликамская епархия. Проведение работ стало возможно при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края.

Церковь Богоявления была построена ещё в XVII веке. В Дозорной книге Чердынского уезда за 1707 год указана дата — 1617 год. В основе церкви — шестигранный бревенчатый сруб, венцы которого соединены в «обло с остатком», то есть с выступающими концами за пределы наружных плоскостей стен. Верх сруба перекрыт пологой деревянной крышей на шесть скатов с небольшой главкой и крестом.

На сегодня эта церковь является древнейшей деревянной культовой постройкой на Урале и одной из самых старых в России.

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