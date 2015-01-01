Спасти уникальный памятник Церковь Смоленской иконы Божией Матери в селе Пянтег Чердынского района Пермского края — в бедственном состоянии

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Церковь в Пянтеге — 1617 года постройки. Ей в 2017 году исполнилось 400 лет. Это самая древняя деревянная церковь на Урале. О ней знают, но никаких мер к сохранению не принимают. Где местные и центральные надзорные органы?

Фото: Валерий Заровнянных

На высоком левом берегу Камы в старинном селе Пянтег стоит самая старая деревянная церковь из сохранившихся до нашего времени на Урале. В литературе неоднократно приводились разные версии датировки, даже признавалось, что она первоначально была башней острога.

Разнобой в датировке был остановлен моей находкой архивного источника в 1982 году. В «Дозорной книге Чердыни и Чердынского уезда 1707 года» прочитал, что «Погост Пянтег у реки у Камы, в нем церковь во имя Пресвятые Богородицы, другая Ильи Пророка, деревянныя, у тех церквей поп Василий Гаврилов, у него сын Иван шти лет, а живет на месте Семена Иванова сына Пиняжанина… а по скаске того попа с причетники те де вышеписанные церкви строены Пресвятые Богородицы во 1617 году, а Ильи Пророка во 1668 году зборными мирскими денгами».

Из двух названных церквей сохранилась та, которую можно видеть сегодня. Для подтверждения датировки нельзя пренебрегать результатами археологических исследований вокруг церкви. Находки в культурном слое относятся к XVII веку. В основе церкви шестигранный бревенчатый сруб, венцы которого соединены в «обло с остатком», то есть с выступающими концами за пределы наружных плоскостей стен. Верх сруба перекрыт пологой деревянной крышей на шесть скатов с небольшой главкой и крестом. С востока в шестерик врублена прямоугольная алтарная апсида, верх которой расширен повалами и перекрыт двускатной крышей. На западной стороне, обращённой к реке, — крыльцо.

Для освещения в стенах прорублены квадратные и прямоугольные окна. Округлость брёвен вокруг некоторых оконных проёмов немного стёсана. На давность всей постройки указывают толстые косяки-колоды и два волоковых окна на восточной стене апсиды. Волоковые окна вырублены в двух смежных брёвнах (на полбревна вверх и вниз), закрывающиеся («заволакивающиеся») изнутри досками-задвижками. Рядом с окнами вырезана в стене прямоугольная ниша для иконы. Описанный вид церкви не является изначальным. Шестерик имел подклет в четыре—пять венцов, который по ветхости убрали в 1905 году. Завершался шестерик открытым ярусом звона и высоким шатром с главкой и крестом. С севера и запада церковь опоясывала открытая галерея, на которой возле северной стены стояла лестница для подъёма на чердак. По внутренней лестнице поднимались на ярус звона. От этой конструкции сохранилась только дверь в верхней части сруба и остатки двух балок, поддерживавших выносную площадку (их наружная часть срезана, срезы на фасаде заметны).

По реконструкции первоначального вида церкви, которую предложил пермский архитектор Кацко, можно констатировать уникальность объекта местного деревянного зодчества.

В 1898 году в селе Пянтег побывал пермский археолог Николай Новокрещенных и оставил в своих записках впечатление о церкви: «Это шестиугольное здание, каждая сторона котораго имеет 1,75 сажени. С восточной стороны сделан прируб для алтаря. Вышина здания 28 рядов бревен».

Храмовое помещение с плоским потолком открывалось в алтарную апсиду. Перед алтарём находились небольшие царские врата. Их сохранили и передали в Чердынский музей.

Николай Новокрещенных вошёл в храм и застал в нём такую обстановку: «Жертвенник шириной в 1 аршин в виде ящика, прибитаго к стене, а сбоку задвижной. Престол — столбик, 12 вершков сторона квадрата и 1,5 аршина вышины. Над царскими вратами и по стенам сделана полка, на которой и стоят иконы. Иконы по бокам царских врат 1,5 аршина длины и 12 вершков ширины. Для клирика место справа при входе».

Понятно, какие уникальные сведения запечатлены в наблюдениях Новокрещенных в 1898 году. Они являются единственными для реконструкции храмового интерьера.

Представший перед Новокрещенных интерьер не являлся изначальным. Иконостас, по всей видимости, был в два ряда. Справа и слева от царских врат стояли иконы местного ряда. Над царскими вратами и вдоль боковых стен могли быть иконы деисусного и праздничного рядов. Причём они стояли на полках, то есть по тяблам. Архаичным выглядел престол в алтаре: столбик высотой чуть более 1 м (полтора аршина), с равными сторонами — около 60 см (12 вершков).

Из деревянной церкви села Пянтег происходят две скульптуры ангелов с рипидами. В 1923 году их взяли в Пермскую художественную галерею.

В Пянтеге обнаруживаются ещё примеры, показывающие мастерство местных плотников, одинаково владевших навыками возведения культовых, жилых и хозяйственных построек. Некоторые окна церкви оформлены брусьями такой же конфигурации, что и двери поздних клетей и амбаров в крестьянских усадьбах. Судя по фотографии архитектора Маковецкого 1951 года, такие двери были у амбара в селе Пянтег, датированного 1730 годом. Впоследствии аналогии мы увидели на амбарах в соседних деревнях Амбор, Мелехино, Усть-Уролка.

За последние три десятилетия западная и северо-западная стены подверглись сильной деформации. Если не принять меры к спасению уникального памятника, поставленного на федеральный учёт, то можем лишиться его безвозвратно. Допустить это можно прежде всего при попустительстве органов охраны памятников.

Невольно напрашивается вопрос: для чего существуют и чем занимаются органы охраны памятников, если их отношение к уникальному памятнику и к закону об охране памятников преступно? Церковь в Пянтеге не огорожена и в любой момент может сгореть.