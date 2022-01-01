Елена Синица В Пермском крае средний размер потребкредита снизился на 23% В октябре показатель составлял чуть более 187 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в октябре 2022 года средний размер потребкредита составлял чуть более 187 тыс. руб. Это на 23,3% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре — 243,8 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике размера потребкредитов, занимая 24 место.

В целом по стране, в октябре средний размер выданных потребительских кредитов (на покупку потребительских товаров) составил 234,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 19% (в сентябре 2022-го — 289,9 тыс. руб.).

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