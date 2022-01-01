Как можно получить кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ Поделиться Твитнуть

Что такое кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ?

Победа в тендере является большим достижением для любой компании. Вместе с тем у предпринимателя может быть недостаточное количество денежных средств для исполнения контракта. В таком случае бизнесмен может обратиться в финансовое учреждение. Банк предоставляет возможность оформить кредит на исполнение контракта 44-ФЗ при условии победы в тендере. Для получения заёмных средств необходимо направить электронную заявку и предоставить минимальный пакет документов.

Особенности кредита на исполнение контракта

Кредит на исполнение контракта отличается от обычных займов условиями погашения. Он выдаётся банком один раз, но при этом клиент может использовать не всю сумму денежных средств, а брать транш. Например, предприниматель взял заём на 2 млн руб. Он может потратить часть денежных средств, взяв только 100 тыс. руб. При этом срок выплаты транша не должен превышать период кредита. Проценты начисляются только на те суммы, которыми предприниматель пользуется. Кредитная линя на исполнение контракта не возобновляется. Ее нельзя оформить для обеспечения заявки на электронных торгах. Для участия в тендере по государственным закупкам банком предоставляется независимая гарантия или открытие специального счёта. Перед тем как взять кредит, предпринимателю необходимо учесть разницу между расходами для исполнения контракта и получением оплаты за свои услуги. Если прибыль будет небольшая, то заёмные средства сделают проект убыточным.

Для получения кредита на исполнение контракта необходимо представить следующие документы:

• Устав компании

• Бухгалтерскую отчётность

• Приказ на директора

• Выписку из ЕГРЮЛ

• Финансовую отчётность

• Документы на залоговое имущество

В каких случаях могут отказать в выдаче кредита?

Специалисты банка решение о выдаче кредита на исполнение контракта принимают индивидуально для каждого клиента. При определённых обстоятельствах предпринимателю могут отказать в оформлении займа. Это может быть в том случае, если компания находится на стадии ликвидации. Отказать в предоставлении кредита могут по причине запрета занятия руководителем управляющих должностей или в случае нестабильного дохода компании.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

лицензия ЦБ РФ № 2673

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.