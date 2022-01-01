Елена Синица
В Красновишерском округе загорелся Дом культуры
Эвакуация не проводилась
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В Красновишерском городском округе 21 ноября произошёл пожар в здании Вишерогорского сельского дома культуры. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Как выяснилось позднее, у здания загорелась кровля. Площадь пожара составила 390 кв. м. К месту происшествия выезжали 17 человек личного состава и шесть единиц техники.
Эвакуация не проводилась, людей в здании не было, добавили в ведомстве.
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