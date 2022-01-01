Елена Синица «Универсам» на ул. Борчанинова готовят к продаже ООО «Лэнд», входящее в ГК «ЭКС», сменило учредителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Лэнд», входящее в ГК «ЭКС» (принадлежит бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову), сменило учредителя. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Поясняется, что с 18 ноября единственным собственником компании стало подконтрольное «ЭКС» ООО «Пермская торговая сеть». Ранее собственником выступало АО «Универсам Семья».





Как рассказала изданию директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Елена Жданова, «Лэнд» передан в управление другой компании холдинга, так как АО «Универсам Семья» ГК готовит к продаже.





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