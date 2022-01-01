Федеральный оператор предложил выкупить ТЦ «Универсам» в Перми Стоимость сделки может составить более 700 млн руб. Поделиться Твитнуть

Универсам. Фото из книги «Пермская область — XXVII съезду КПСС»

Группа компаний «ЭКС» (принадлежит бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову) ведёт переговоры о продаже ТЦ «Универсам» на ул. Борчанинова, 13 в Перми. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

Потенциальный покупатель актива не раскрывается. Известно лишь, что это федеральный оператор, который пока не работает в Перми. «Продавать «Универсам» не планировалось, но группе «ЭКС» было сделано интересное ценовое предложение по этому объекту»,— пояснил собеседник издания. Цена за актив может составить более 700 млн руб.

Директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Елена Жданова подтвердила, что холдингу поступило предложение о продаже «Универсама», и отметила, что окончательное решение не принято.

ТЦ «Универсам» построен в 1982 году, имеет площадь 8,9 тыс. кв. м. Здание расположено на земельном участке в 10,9 тыс. кв. м.

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