Елена Синица За год зарплаты в ПФО выросли на 6,2% В среднем по округу доход жителей составляет 48 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год зарплаты в ПФО выросли на 6,2% — до 48 тыс. руб. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

В то же время, в целом по стране увеличение зарплат составило 6,4% — до 90 531 руб.





Поясняется, что в рамках исследования были изучены фактические зарплаты порядка 740 российских компаний по более 5 тысяч позициям в 14 значимых отраслях и более чем в 60 городах.





Так, наиболее заметный рост зарплат исследователи заметили у менеджеров экспертного уровня (+8,5%) и менеджеров управленческого звена (+7,3%). В результате их доходы достигли 179 497 и 213 325 руб. соответственно.





Напротив, самый незначительный рост доходов отмечается у топ-менеджеров (+4,4%), но несмотря на это их доходы превысили 600 тыс. руб.

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