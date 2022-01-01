Елена Синица
В расписании пермского аэропорта появились рейсы на Пхукет
Первый рейс запланирован на 24 ноября
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В расписании пермского аэропорта появились рейсы на Пхукет (Таиланд). Информация об этом содержится на сайте аэропорта.
Совершать рейсы будет авиакомпания Azur Air. Первый рейс запланирован на 24 ноября. Время в пути — 9 часов 35 минут.
Напомним, что при въезде в Таиланд больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста, теста на антиген или сертификат о вакцинации.
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