Елена Синица В Пермском крае зафиксирован подъём заболеваемости ОРВИ За неделю показатель вырос на 5,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю с 14 по 20 ноября выявлено 18 245 случаев ОРВИ. Это на 5,9%, чем неделей ранее. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 48,6%. В ведомстве также отмечают, что случаев заболеваемости гриппом за прошедшую неделю не выявлено.





Сейчас среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

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