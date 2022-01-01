Елена Синица
В Перми открыли новый туристический маршрут «Императорская линия»
Он включает 31 достопримечательность
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В Перми открыли новый туристический маршрут «Императорская линия». Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.
По его словам, этот маршрут раскрывает связь Дома Романовых с Пермью и рассказывает о жизни императорской семьи. Всего маршрут включает в себя 31 достопримечательность.
В их числе обелиск «Сибирская застава», Пермское Алексеевское реальное училище, Мариинская женская гимназия, Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Прянишникова.
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