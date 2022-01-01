Елена Синица Дело псевдопострадавшего во время стрельбы студента ПГНИУ поступило в суд Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении студента ПГНИУ Александра Калинина. Соврал о травме во время стрельбы в пермском вузе, чтобы получить компенсацию. Информация о поступлении дела в суд содержится в его картотеке.

Ранее студент лично признался в том, что его показания являются ложными.





«Я не был в университете и не являюсь свидетелем событий, — цитировало слова студента ТАСС. — Я узнал через СМИ, что произошло нападение на университет. Вечером того же дня я обратился в травмпункт и сказал, что повредил ногу. Я сказал, что травму получил при прыжке из окна восьмого корпуса во время нападения».





Он добавил, что следователю во время допроса сообщил ту же ложную информацию, что и врачу в травмпункте, после чего был признан потерпевшим и получил денежные выплаты. Какую сумму выплатили студенту, не сообщается.





Известно, что Калинин написал чистосердечное признание, в отношении него возбуждено уголовное дело о даче ложных показаний.





Напомним, суд по делу о массовом расстреле в госуниверситете начался в Перми 5 сентября. На скамье подсудимых — бывший студент юрфака Тимур Бекмансуров. Он обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийствах, покушении на убийства, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Бекмансуров полностью признаёт свою вину.

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