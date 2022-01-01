Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подтвердил соответствие международным стандартам ISO Поделиться Твитнуть

Фото Андрей Хузин

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми завершился ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015), а также стандарту в области профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018).

Аудиторы органа по сертификации систем менеджмента Bureau Veritas Certification провели интервью с рядом руководителей подразделений филиала «ПМУ», изучили документацию, познакомились с особенностями производственного процесса. По итогам аудита не выявлено ни одного несоответствия.

Владимир Скрипкин, руководитель группы аудиторов Bureau Veritas Certification:

— В ближайшее время мы подготовим подробный отчет о проведенном аудите, но уже сейчас хотел бы отметить, что нами не было выявлено сколько-нибудь значимых недочетов. Филиал «ПМУ» показал полное соответствие всем трем заявленным международным стандартам. От себя отмечу, что ответственное соблюдение требований можно назвать образцовым для предприятий отрасли. Как руководитель группы аудита, я буду рекомендовать продление сертификации интегрированной системы менеджмента филиала «ПМУ».

Аудиторы Bureau Veritas Certification сделали вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента филиала «ПМУ» действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдали рекомендацию о продлении сертификации данной системы.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Аудит на соответствие международным стандартам проводится в филиале «ПМУ» уже в 16-й раз. Он важен как для предприятия, так и для контрагентов. В связи с новыми экономическими условиями сертификация на соответствие последним версиям стандартов ISO приобретает особую значимость: нам полезно продемонстрировать, что мы продолжаем успешно работать, несмотря ни на что.

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