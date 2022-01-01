Елена Синица С начала года в Перми демонтировали 96 незаконных вывесок Все они не советовали стандартным требованиям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в Перми демонтировали 96 незаконных вывесок и рекламных конструкций. Об этом сообщает городская администрация.

Так, в ноябре было принудительно демонтировано 15 рекламных вывесок. Поясняется, что все они не советовали стандартным требованиям к размещению и эксплуатации, также их внешний вид не был зафиксирован в колерном паспорте. Все эти вывески находились в Дзержинском районе Перми.





Также сообщается, что в октябре МКУ «Содержание муниципального имущества» демонтировало 27 вывесок в Индустриальном и Дзержинском районах города.

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