Елена Синица
С начала года в Перми демонтировали 96 незаконных вывесок
Все они не советовали стандартным требованиям
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С начала года в Перми демонтировали 96 незаконных вывесок и рекламных конструкций. Об этом сообщает городская администрация.
Так, в ноябре было принудительно демонтировано 15 рекламных вывесок. Поясняется, что все они не советовали стандартным требованиям к размещению и эксплуатации, также их внешний вид не был зафиксирован в колерном паспорте. Все эти вывески находились в Дзержинском районе Перми.
Также сообщается, что в октябре МКУ «Содержание муниципального имущества» демонтировало 27 вывесок в Индустриальном и Дзержинском районах города.
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