Максим Артамонов ЧВК «Вагнер» объявила о наборе врачей в зону СВО с зарплатой до 500 тыс. рублей Командировка рассчитана на один месяц Поделиться Твитнуть

«Группа Вагнера» набирает в Пермском крае врачей с зарплатами от 250 до 500 тыс. руб. для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермские витязи».

В объявлении говорится, что медики должны быть готовы выехать за 1,5 недели. Работа предлагается только мужчинам (исключение составляют операционные сёстры) в отличной физической форме, в возрасте от 30 до 50 лет, с профильными навыками и сертификатами.

Среди профессий, которые требуются, перечислены анастезиолог, хирург, травматолог, анестезист или фельдшер с опытом работы в операционной, техник по медоборудованию, водитель водитель категории «С» с функцией санитара, фельдшер санитарной медицинской помощи.

При этом медики будут работать в «красной зоне» в госпитале. Длительность командировки — один месяц.

Младшему медицинскому персоналу обещают зарплату от 250 тыс. руб., старшему — до 500 тыс. руб.

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