Елена Синица В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом Умер один человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заражённых 47 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска.

Наибольшее число заражённых, помимо Перми, выявлено в Соликамском и Кунгурском округах.





За эти же сутки пришлось госпитализировать шесть человек, выздоровело 143. Умер за минувшие сутки один житель региона.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 447 246 случаев заражения коронавирусом.

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