Максим Артамонов Путин присвоил директору Пермского филиала ВГТРК почётное звание заслуженного работника связи РФ Игорь Южанинов возглавил ВГТРК в Перми весной 2018 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин присвоил директору филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь» Игорю Южанинову почётное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

Соответствующий указ был подписан 18 ноября. В документе говорится, что почётное звание присвоено за «заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Южанинов стал руководить пермским филиалом ВГТРК в марте 2018 года. После назначения он дал интервью «Новому компаньону» и рассказал о своём новом назначении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.