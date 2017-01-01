Игорь Южанинов: К счастью, мне было куда вернуться Новый генеральный директор Государственной телевизионной и радиокомпании «Пермь» — о своём назначении и о бурной истории пермского телевидения

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Фото: Сергей Федосеев

— Ты сменил руководящую должность в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) на руководящую должность в государственной теле- и радиокомпании Пермского края. Как происходило это назначение?

— Я не знаю всей подоплёки: как была принята моя кандидатура, какие ещё кандидатуры обсуждались... Это мне неизвестно. Насколько я знаю, было решение Валерия Георгиевича Сергеева уйти с должности гендиректора. Решение давнее, обдуманное. Мне же просто поступило предложение из ВГТРК (Всероссийская государственная теле- и радиокомпания, филиалом которой является ГТРК «Пермь» — ред.), и, посоветовавшись с семьёй, коллегами, старшими товарищами, подумав, я его принял.

Я благодарен руководству ВГТРК за доверие, а руководству Роспечати — за понимание и поддержку.

Думаю, руководству компании важен мой опыт работы в этой отрасли, знание реалий Пермского края и специфики работы ВГТРК. Я семь лет проработал в головной организации: ВГТРК подведомственна Роспечати, и я неплохо знаю как работу ВГТРК, так и деятельность её филиалов. Была возможность ездить с инспекциями. Побывал в филиалах ВГТРК от Калининграда до Магадана, так что эта сфера мне знакома.

— И как на фоне прочих филиалов выглядит «Пермь»?

— «Пермь» на очень хорошем счету и по финансам, и по зрительским рейтингам. Благодаря активной деятельности Валерия Георгиевича, в том числе проведению фестиваля «Щит России», наш филиал хорошо известен. Поэтому и особых пожеланий что-то изменить мне моё нынешнее начальство не высказывало.

— Тем не менее какие-то цели ты перед собой ставишь?

— Главное — сохранить всё лучшее; сохранить и увеличить аудиторию, поднять доходы. Использовать все возможности современных медиа. Не секрет, что аудитория традиционных СМИ убывает, молодёжь получает информацию из интернета, и нам надо усиливать своё присутствие в нём. Здесь есть над чем работать.

Сейчас у нас три телеканала и три радиостанции, хорошие партнёрские отношения и с органами власти, и с рекламодателями. Мы, конечно, будем расширять жанровый диапазон передач, стараться сделать их интереснее, современнее, но... очень аккуратно! Телеаудитория — люди консервативные. Надо их не отпугнуть. Для нас главное — информационное вещание, информирование зрителей о событиях в стране и в мире.

— Как ты дошёл до нынешней жизни? Поделись деталями биографии...

— Удивительное дело: моё первое рабочее место после кинотехникума и армии было именно здесь, на Технической, 7. 16 мая 1987 года я переступил порог Комитета по телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома и начал работу в должности ассистента звукорежиссёра. На следующий год я поступил в институт на специальность «звукорежиссёр» и продолжал бы работать в этой сфере, но... случилась перестройка, появились программы «Взгляд», «До и после полуночи», региональные телекомпании старались двигаться в этом же русле.

Тут меня как раз выбрали секретарём комитета комсомола. Антонина Фёдоровна Невоструева, которая тогда была заместителем председателя Комитета по ТВ и радио, очень хотела, чтобы у нас была бодрая молодёжная редакция, и я благодарен ей за поддержку. Поддержали наши начинания и журналисты молодёжной редакции — Александр Шерстнёв, Галина Ибрагимова, молодые журналисты в «Прикамье вечернем». Я сам начал снимать сюжеты. У нас появилась еженедельная рубрика, похожая на «Дежурного по городу», которого мы потом стали делать на «Рифее». Так я начал уходить от технической работы в журналистику. Вместе с Надеждой Ильинской мы стали делать молодёжную программу «Привет!», где ведущими были Павел Пьянков и Сергей Кущенко. Я был продюсером этой передачи, хотя слова такого в ту пору ещё не было. Это был очень интересный опыт, и успех был колоссальный! Нас завалили письмами.

Некоторые коллеги встретили эту программу в штыки. Надо отдать должное Антонине Фёдоровне: она всё это выдержала героически. Мы сделали три выпуска, и началось серьёзное противостояние... Между прочим, через несколько лет наши самые яростные критики использовали наши приёмы в своих подростковых передачах. А тогда нас с Надеждой Ильинской и с нашей передачей позвал к себе директор только что созданной им телекомпании «Рифей» Николай Сергеев.

Это была вторая в Перми негосударственная телекомпания: первой была «ВЕТТА». У нас был всего час вещания — с 8:00 до 9:00 на канале, где основной контент создавало Ленинградское ТВ. Мы там начали делать «Привет!», пошли ещё программы... Денег у Сергеева было немного, и он предложил нам самим зарабатывать. Дал оборудование, студию и эфирное время, и мы начали снимать за деньги рекламу. Так у меня появилось собственное предприятие — «Дюран ТВ».

Судьба «Рифея» складывалась непросто. За то время, пока я там работал, сменилось пять директоров, несколько раз менялись собственники. В 1990-е были и попытки рейдерского захвата, и разборки с участием ОМОНа... Но всё это время мы старались делать современное телевидение. Я всегда внушал всем руководителям, что надо вкладываться в людей — отправлять на учёбу, участвовать в фестивалях, в конкурсах... Я видел, что в тех телекомпаниях, где руководство относится к своему делу как к настоящему инвестиционному проекту, получается отличный результат. Многие телекомпании в Екатеринбурге, в Сибири, в Ханты-Мансийске стали очень успешными, их владельцы стали по-настоящему богатыми людьми.

Такие проекты возникают, как правило, там, где есть сильная конкуренция. Так, в Екатеринбурге было восемь телеканалов, где выходили ежедневные новости, а в Перми в это же время — всего четыре таких канала.

Свою студию я закрыл в 1996 году, когда стал на «Рифее» главным редактором и мы начали создавать информационное вещание. Я съездил на НТВ, где тогда были наикрутейшие новости под руководством Олега Добродеева. Я и тогда считал, и сейчас считаю, что он лучший специалист в информационном вещании в стране. Никто не понимает в новостях так, как он.

Заказ на информационную программу на «Рифее» был от тогдашнего мэра Владимира Филя: сделать новости под выборы. Но его конкурентом стал Юрий Трутнев, с которым у меня сложились хорошие деловые отношения ещё в начале 1990-х, и мне пришлось уйти в отпуск без содержания на время выборов. Ну, как там всё происходило в 1996 году, многие помнят... Когда-нибудь я книгу об этом напишу.

Трутнев выиграл выборы, я вернулся на «Рифей». В 1998 году, в самый разгар самого жёсткого финансового кризиса, у нас вышел новый информационно-развлекательный утренний телеканал. Никто не понимал, как можно браться за такой большой проект в условиях полной неизвестности, что будет с финансами и вообще с экономикой... Но наш утренний канал выходит до сих пор.

В 2008 году мы провели в Перми церемонию «ТЭФИ-Регион», которая прошла очень успешно, до сих пор её вспоминают. Тогда меня и заметили в Роспечати и начали активно зазывать в Москву. В 2011 году я начал работать в Роспечати и дослужился до начальника управления по теле- и радиовещанию и СМИ.

— Какие первые шаги ты намерен предпринять на новой должности в Перми?

— Пока осматриваюсь. Знакомлюсь. Я, конечно, много интересного прочитал про себя в телеграм-каналах, они лучше меня знают, кого я намерен уволить. Но я не собираюсь делать никаких резких телодвижений. Постараюсь со всеми наладить отношения.

— Ты уже перевёз из Москвы семью и собаку?

— Семья пока остаётся в Москве, потому что дочь должна окончить музыкальную школу. А собаку я намерен привезти сюда уже в мае. К счастью, мы не стали продавать пермскую квартиру, так что мне было куда вернуться.