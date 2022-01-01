Елена Синица

Жительницу Пермского края оштрафовали за оскорбление главы Красновишерска

Размер штрафа составил 15 тыс. руб.

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Фото: pixabay.com

Жительницу Пермского края оштрафовали за публичное оскорбление чиновника ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Поясняется, что женщина оставила слишком эмоциональный комментарий в группе «Красновишерск без границ». В посте речь шла о привлечении должностного лица к административной ответственности.

«Женщина, не стесняясь выражений, характеризовала личность чиновника. Согласно заключению эксперта, мысль была выражена в грубой нецензурной форме, содержащей унизительные оценки главы администрации», — пояснили в ведомстве.

По мнению суда, этот комментарий затронул личную честь и достоинство представителя государственной власти и подорвал его моральный престиж, профессиональное достоинство в глазах окружающих.

В результате жительнице назначен штраф 15 тыс. руб. Женщина уже внесла эту сумму на депозитный счёт отделения ведомства.

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