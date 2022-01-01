Елена Синица Жительницу Пермского края оштрафовали за оскорбление главы Красновишерска Размер штрафа составил 15 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Жительницу Пермского края оштрафовали за публичное оскорбление чиновника ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Поясняется, что женщина оставила слишком эмоциональный комментарий в группе «Красновишерск без границ». В посте речь шла о привлечении должностного лица к административной ответственности.





«Женщина, не стесняясь выражений, характеризовала личность чиновника. Согласно заключению эксперта, мысль была выражена в грубой нецензурной форме, содержащей унизительные оценки главы администрации», — пояснили в ведомстве.





По мнению суда, этот комментарий затронул личную честь и достоинство представителя государственной власти и подорвал его моральный престиж, профессиональное достоинство в глазах окружающих.





В результате жительнице назначен штраф 15 тыс. руб. Женщина уже внесла эту сумму на депозитный счёт отделения ведомства.

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