Максим Артамонов Бывший начальник Пермского института Росгвардии Купавский не смог обжаловать приговор за взятки Он проведёт девять лет в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Генерал-майор Владимир Купавский

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оставил без изменения обвинительный приговор в отношении бывшего начальника Пермского института войск Росгвардии генерал-майора Владимира Купавского. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на суд.

Купавский будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, в августе этого года Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Купавского к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Высокопоставленный росгвардеец был признан виновным в превышении должностных полномочий и в получении взяток на 1,9 млн руб.

Владимир Купавский руководил Пермским военным институтом Росгвардии с 2016 года. Осенью 2020-го стало известно о возбуждении в отношении Купавского уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий и взятках.

В судах двух инстанций было доказано, что с 2018 по 2020 год он получил шесть взяток размером от 100 до 600 тыс. руб. за гарантированное поступление в Пермский институт Росгвардии.

Весной 2021 года Указом президента РФ Владимира Путина Купавский был уволен с военной службы.

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