Бывшего начальника пермского военного вуза приговорили к девяти годам колонии
Владимир Купавский осуждён за взятки
В Пермском гарнизонном военном суде оглашён приговор в отношении бывшего начальника Пермского института войск Росгвардии Владимира Купавского. Он приговорён к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Владимир Купавский признан виновным в превышении должностных полномочий и в получении взяток на сумму 1,9 млн руб.
Владимир Купавский руководил Пермским военным институтом Росгвардии с 2016 года. Осенью 2020-го стало известно о возбуждении в отношении Купавского уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий и взятках. Весной 2021 года Указом президента РФ Владимира Путина Купавский был уволен с военной службы.
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