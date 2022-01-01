Бывшего начальника пермского военного вуза приговорили к девяти годам колонии Владимир Купавский осуждён за взятки Поделиться Твитнуть

Генерал-майор Владимир Купавский

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В Пермском гарнизонном военном суде оглашён приговор в отношении бывшего начальника Пермского института войск Росгвардии Владимира Купавского. Он приговорён к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Владимир Купавский признан виновным в превышении должностных полномочий и в получении взяток на сумму 1,9 млн руб.

Владимир Купавский руководил Пермским военным институтом Росгвардии с 2016 года. Осенью 2020-го стало известно о возбуждении в отношении Купавского уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий и взятках. Весной 2021 года Указом президента РФ Владимира Путина Купавский был уволен с военной службы.

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