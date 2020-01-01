С военной службы уволен начальник Пермского военного института Росгвардии Учебным заведением генерал-майор Владимир Купавский руководил с 2016 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Генерал-майор Владимир Купавский

59.мвд.рф

Указом президента РФ Владимира Путина с военной службы уволен начальник Пермского военного института Росгвардии генерал-майор Владимир Купавский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Свои слова он подтвердил скришотом документа, датированным 12 апреля. Официальной информации на сайте Кремля пока не появилось.

Владимир Купавский руководил Пермским военным институтом Росгвардии с 2016 года. Осенью 2020 года стало известно о возбуждении в отношении Купавского уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий и взяток.

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