Елена Синица На этой неделе без холодной воды в Перми останутся более 30 домов Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

На этой неделе без холодной воды в Перми останутся более 30 домов. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 22 ноября с 10:00 до 19:00 холодной воды не будет по ул. Корсуньской 2-й, 10. Затем, с 10:00 23 ноября и до 10:00 24 ноября отключение запланировано по ул. Горького, 8 и ул. Советской, 1, 3, 6.





Также с 10:00 24 ноября ровно на сутки отключат холодную воду по ул. Солдатова, 26а, 28а, 29в, ул. Яблочкова, 9. Также отключение планируется 26 ноября с 09:30 до 18:00 по ул. Клары Цеткин, 10а, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16/1, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, Коминтерна, 30, Куйбышева, 95/1.

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