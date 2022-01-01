Елена Синица На Украине погиб выпускник пермской школы-интерната для детей с ОВЗ Никите Волкову было 20 лет Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Перми Никита Волков. Об этом сообщила администрация МАОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в своих социальных сетях. Погибший являлся выпускником этого учебного заведения.

«Добрый, улыбчивый, отзывчивый парень, надёжный друг» — так характеризуют Никиту его одноклассники. «Честный, трудолюбивый, ответственный» — так о Никите говорят педагоги. Мы гордимся, что он обучался в нашем образовательном учреждении, и память о нём останется навсегда в наших сердцах», — сказали в учебном заведении.





В администрации школы-интерната также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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