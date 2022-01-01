Максим Артамонов Наступившие в Перми морозы могут привести к замерзанию труб в частных домах Коммунальщики советуют жителям принять меры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Установившаяся в начале этой недели холодная погода в Пермском крае может привести к замерзанию водопроводов в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба коммунального оператора «Новогор-Прикамье».

В связи с понижением температуры в ресурсоснабжающей организации советуют жителям частного сектора «принять меры, исключающие замораживание труб».

По словам специалистов, морозы могут привести к перемерзанию трубопроводов, подающих воду в дома. Ссобственникам индивидуальных жилых домов рекомендуется провести мероприятия по утеплению трубопроводов либо поддержанию протока воды для недопущения перемерзания труб.

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