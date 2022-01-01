Елена Синица В Пермском крае из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 80 человек Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Краснокамске 20 ноября произошёл пожар в девятиэтажном многоквартирном доме на ул. Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия выезжали пять единиц техники и 20 человек личного состава.





По данным ведомства, приблизительная площадь пожара составила 10 кв. м. В результате из дома эвакуировали 80 человек. Также спасена женщина (хозяйка квартиры, в которой произошёл пожар). Погибших и пострадавших нет.

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