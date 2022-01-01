Елена Синица В Прикамье на этой неделе ожидается похолодание до -25 градусов При этом погода будет малоснежной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 21 по 27 ноября ожидается холодная и малоснежная погода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Так, в понедельник, 21 ноября, днём температура воздуха не превысит -10…-15 градусов. В северных районах будет несколько теплее за счёт облачности, пройдёт небольшой снег.





Во вторник, 22 ноября, также возможно потепление. Оно произойдёт из-за увеличения облачности. К среде температура воздуха опустится до -7…-12 градусов.





В четверг и пятницу ночные морозы усилятся до -15…-20 градусов, а по востоку до -25. Выходные прогнозируются также морозными.

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