Елена Синица Hh.ru: в Пермском крае наблюдается нехватка врачей-педиатров На одну вакансию приходится 0,4 резюме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае не хватает врачей-педиатров. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

По данным сервиса, на одну вакансию приходится 0,4 резюме. Нормой на рынке труда считается 5-6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными, поясняют аналитики.





При этом с начала года в России было открыто 12,6 тыс. вакансий педиатров. Чаще всего детских врачей искали в Московской области (9%), Москве (8%), Краснодарском крае (6%), Новосибирской области и Санкт-Петербурге (по 5%). На Пермский край приходится около 1% от всех вакансий педиатров.





Интересно, что средняя предлагаемая зарплата для педиатров составляет 54 589 руб. по России и 50 000 руб. по Пермскому краю. В то же время сами соискатели рассчитывают в среднем на 71 435 и на 60 000 руб. соответственно.

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