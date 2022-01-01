Елена Синица
В Пермском крае выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом
Умер еще один человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
За эти же сутки госпитализировано в медучреждения края 10 человек. В то же время выздоровели 100 человек, умер один.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 447 139 случаев заражения коронавирусом.
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