Елена Синица В Пермском крае выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом Умер еще один человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировано в медучреждения края 10 человек. В то же время выздоровели 100 человек, умер один.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 447 139 случаев заражения коронавирусом.

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