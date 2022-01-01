Елена Синица За прошедшие сутки в Прикамье произошло 14 пожаров Есть погибшие и травмированные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 19 ноября, на территории Пермского края зарегистрировано 14 пожаров. Об этом сообщает краевое МЧС.

В частности, произошло три пожара в Перми, два пожара в Чайковском городском округе, по одному пожару на территориях Чусовского, Березниковского, Нытвенского, Суксунского, Краснокамского, Добрянского городских округов, Александровского, Кунгурского и Пермского муниципальных округов.





«К сожалению, в результате пожаров имеются погибшие и травмированные», — сказали в МЧС, не уточнив количество.





Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.





За аналогичный период прошлого года (19 ноября 2021 года) произошло также 14 пожаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.