Елена Синица

Сергей Наумов ушёл с должности главврача горбольницы им.Гринберга

Последним рабочим днём стало 19 ноября

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сергей наумов

  Константин Долгановский

Главный врач городской больницы им. С. Н. Гринберга Сергей Наумов покинул пост. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сергей Наумов подтвердил изданию информацию о своём уходе, однако не уточнил место будущего трудоустройства. Последним рабочим днём Наумова стало 19 ноября. Причиной ухода стали личные мотивы.

По информации «Коммерсанта», Наумов трудоустроится в «Клинико-медико-санитарную часть №1».

Напомним, Сергей Наумов возглавил горбольницу им. С. Н. Гринберга в декабре 2020 года. Ранее он занимал должность главврача Пермского кардиодиспансера. Отставка состоялась вскоре после совещания по реализации проектов в сфере онкологии и кардиологии. В частности, претензии возникли в части проработки кардиологических проектов. Сергею Наумову дали две недели на завершение работы, но впоследствии всё же было принято решение об его отставке.

Он возглавлял клинический кардиологический диспансер с 2011 года. Его стаж работы в медицине насчитывает больше 30 лет. После ухода из кардиодиспансера он работал в Санкт-Петербурге.

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