Елена Синица
В Пермском крае на водоёмах появились ледяные цветы
Это считается редким природным явлением
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В Пермском крае на водоёмах появились ледяные «цветы». Об этом сообщает ВЕТТА.
Как поясняют синоптики, «цветы» формируются на поверхности льда в мороз при условиях относительной влажности менее 100% и отсутствия снежного покрова и ветра.
«На фоне безветренной погоды в последние дни формирование ледового покрова на водоемах Пермского края сопровождается появлением целых полей «ледяных цветов». Они представляют собой продукт кристаллизации водяного пара на поверхности льда», — сказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Там также добавили, что до этого явление наблюдалось в 2020 году.
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