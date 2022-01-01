Елена Синица В Пермском крае на водоёмах появились ледяные цветы Это считается редким природным явлением Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Вконтакте" "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"

В Пермском крае на водоёмах появились ледяные «цветы». Об этом сообщает ВЕТТА.

Как поясняют синоптики, «цветы» формируются на поверхности льда в мороз при условиях относительной влажности менее 100% и отсутствия снежного покрова и ветра.





«На фоне безветренной погоды в последние дни формирование ледового покрова на водоемах Пермского края сопровождается появлением целых полей «ледяных цветов». Они представляют собой продукт кристаллизации водяного пара на поверхности льда», — сказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.





Там также добавили, что до этого явление наблюдалось в 2020 году.

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