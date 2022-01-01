Елена Синица
В начале следующей недели в Прикамье сохранится холодная погода
В ночь на понедельник похолодает до -17 градусов
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В начале следующей недели в Пермском крае сохранится холодная погода. Об этом сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Поясняется, что в понедельник 21 ноября температура воздуха ночью опустится до -12…-17 градусов, в Перми до -15 градусов. Днем потеплеет до -6…-9 градусов, в Перми будет около -8 градусов.
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