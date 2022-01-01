Максим Артамонов
В Пермском крае во время пожара погибли люди
Происшествие случилось ночью в Березниках
В ночь на 19 ноября в Березниках загорелся частный жилой дом на ул. Чкалова. В результате пожара погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, сигнал о возгорании поступил 19 ноября около двух часов ночи. На место происшествия выехали 16 человек и четыре машины. Выяснилось, что горит садовый дом.
Площадь пожара составила 50 кв. метров.
«Локализовать пожар удалось в 02:36, полностью ликвидировать — в 02:40. В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал, имеются погибшие», — рассказали в ведомстве, не назвав точного числа погибших.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.