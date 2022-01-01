Максим Артамонов В Пермском крае во время пожара погибли люди Происшествие случилось ночью в Березниках Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 19 ноября в Березниках загорелся частный жилой дом на ул. Чкалова. В результате пожара погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о возгорании поступил 19 ноября около двух часов ночи. На место происшествия выехали 16 человек и четыре машины. Выяснилось, что горит садовый дом.

Площадь пожара составила 50 кв. метров.

«Локализовать пожар удалось в 02:36, полностью ликвидировать — в 02:40. В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал, имеются погибшие», — рассказали в ведомстве, не назвав точного числа погибших.

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