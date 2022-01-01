Елена Синица Пермяка осудили за смертельное ДТП В пользу матери и малолетнего ребенка погибшего взыскано 1,4 млн руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми вынес приговор пермяку за нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть человека. Об этом сообщает прокуратура региона.

В мае прошлого года водитель сбил пешехода. В результате этого пострадавший мужчина получил смертельные травмы. Водитель же скрылся с места происшествия.





Спустя некоторое время водителя задержали правоохранительные органы. Сейчас его приговорили к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься водительской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев. Помимо этого, в пользу потерпевших — матери и малолетнего ребенка погибшего в счет возмещения морального вреда взыскано 1,4 млн руб.

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