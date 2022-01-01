Елена Синица
Пермяка осудили за смертельное ДТП
В пользу матери и малолетнего ребенка погибшего взыскано 1,4 млн руб.
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Кировский районный суд Перми вынес приговор пермяку за нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть человека. Об этом сообщает прокуратура региона.
В мае прошлого года водитель сбил пешехода. В результате этого пострадавший мужчина получил смертельные травмы. Водитель же скрылся с места происшествия.
Спустя некоторое время водителя задержали правоохранительные органы. Сейчас его приговорили к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься водительской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев. Помимо этого, в пользу потерпевших — матери и малолетнего ребенка погибшего в счет возмещения морального вреда взыскано 1,4 млн руб.
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