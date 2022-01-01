Максим Артамонов
В Перми прорвало магистральный теплопровод на ул. Декабристов
Аварию обещают устранить до 21:00
В Индустриальном районе Перми днём 18 ноября прорвало магистральный трубопровод. Прорыв произошёл напротив домов по улице Декабристов, 12 и 16. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на сообщения очевидцев.
На место происшествия приехали аварийные службы. Они начали восстановительные работы.
В обслуживающей компании ПСК сообщили, что прорыв трубы не коснется потребителей. На участке теплопровода по ул. Декабристов, 16 работают три ремонтных бригады со спецтехникой. Все неполадки планируется устранить к 21:00.
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