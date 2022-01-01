Елена Синица Жители Прикамья с начала года оформили ипотечные кредиты на 49 млрд рублей Всего оформлено 19,5 тыс. таких кредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года жители Пермского края оформили 19,5 тыс. ипотечных кредитов. Их общая сумма составляет 49 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

При этом средний размер ипотечного кредита увеличился за год на 380 тыс. руб., до 2,5 млн. Средневзвешенная ставка по выданным кредитам снизилась до 7,5%, говорят в банке. За январь-сентябрь 2022 года жителям региона было выдано более 4 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 12,5 млрд руб. Из них 2,2 тыс. кредитов приходится на льготную ипотеку под 7%, 1,7 тыс. — на семейную ипотеку.





Общий ипотечный портфель банков увеличился за год на 13% и на начало октября 2022 года составил 210,6 млрд руб.

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