Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр готовит фантастическую премьеру В европейское Рождество будет показан «Солярис» с лазерным шоу Поделиться Твитнуть

На малой сцене Театра-Театра готовится фантастическая премьера: молодой режиссёр Александр Пронькин, выпустивший недавно абсурдистскую комедию «Урожай» (18+) по пьесе Павла Пряжко, ставит «Солярис» (12+) по культовому роману Станислава Лема.

Особенность спектакля — то, что в нём вместо традиционной сценографии используются лазерные визуальные эффекты (видеохудожник Мария Левина, художник по свету Евгений Козин), голограммы, видеопроекции и прочая фотоника. Проект создаётся в содружестве с несколькими научными и образовательными организациями: Центром компетенций НТИ «Фотоника», ПГНИУ и ПНППК.





В главных ролях Степан Сопко и Анна Сырчикова.





Премьера состоится 25 декабря.

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