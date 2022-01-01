Елена Синица За сутки в Перми случилось четыре пожара Всего в регионе произошло 15 пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки, 17 ноября, в Пермском крае произошло 15 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, четыре пожара на территории Перми, по два пожара на территориях Березниковского городского округа и Пермского муниципального округа, по одному пожару на территориях Осинского, Лысьвенского, Очёрского городских округов, Кудымкарского, Куединского, Сивинского, Карагайского муниципальных округов.





«К сожалению, в результате пожаров имеются погибшие и травмированные», - добавили в ведомстве, не уточнив количество.

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