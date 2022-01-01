Елена Синица На бульваре Гагарина начали строить новый корпус школы «Точка» Сейчас подрядчик занимается монтажом каркаса здания Поделиться Твитнуть

фото: телеграм канал Дмитрия Махонина

В Перми на бульваре Гагарина, 75а началось строительство нового корпуса школы «Точка». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, сейчас подрядчик занимается монтажом каркаса здания. Здание будет состоять из четырёх этажей. В нём будет 35 учебных кабинетов, столовая на 525 мест, актовый зал и большой спортзал.

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина





Также на территории будет кластер со спортивным стадионом, тренажёрами и игровыми комплексами. Фасад школы будет выполнен в чёрно-серой гамме, как и действующий корпус учреждения на бульваре Гагарина. Его облик спроектировал Леонид Иванович Лемехов, член Союза художников России, заслуженный художник РФ, добавил губернатор.

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