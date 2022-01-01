Елена Синица
В выходные в Прикамье похолодает до -20 градусов
Существенных осадков не ожидается
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В предстоящие выходные в Пермском крае сохранится морозная погода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».
Так, днём температура воздуха составит -6…-11 градусов. Это ниже нормы и больше соответствует температурным значениям середины декабря, говорят синоптики.
В ночные часы ожидается -10…-15 градусов, а при прояснениях мороз усилится до -20. При этом существенных осадков не ожидается.
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