Елена Синица В Прикамье строительство участка скоростной трассы обойдётся в 73 млн рублей Речь идёт о трассе Москва—Казань—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае строительство участка скоростной трассы Москва—Казань—Екатеринбург обойдётся в 73 млн руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на портал госзакупок.

Торги объявил «Росавтодор».





Напомним, по территории Пермского края будет проходить участок длиной 93 км. Его проложат в Октябрьском и Чернушинском районах региона. Новая автодорога свяжет федеральную трассу Р-242 (Пермь—Екатеринбург) с федеральной трассой М-7 «Волга».





Это будет первая автотрасса в Прикамье с экодуками — тоннелями для миграции диких животных. Всего чиновники планируют построить девять таких переходов.

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