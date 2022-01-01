Елена Синица
В Прикамье строительство участка скоростной трассы обойдётся в 73 млн рублей
Речь идёт о трассе Москва—Казань—Екатеринбург
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В Пермском крае строительство участка скоростной трассы Москва—Казань—Екатеринбург обойдётся в 73 млн руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на портал госзакупок.
Торги объявил «Росавтодор».
Напомним, по территории Пермского края будет проходить участок длиной 93 км. Его проложат в Октябрьском и Чернушинском районах региона. Новая автодорога свяжет федеральную трассу Р-242 (Пермь—Екатеринбург) с федеральной трассой М-7 «Волга».
Это будет первая автотрасса в Прикамье с экодуками — тоннелями для миграции диких животных. Всего чиновники планируют построить девять таких переходов.
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