Максим Артамонов В Пермском крае к 2024-му году будет оборудовано 3000 камер видеонаблюдения Чиновники считают, что это «значительно расширит возможности правоохранительных органов» Поделиться Твитнуть

Камеры наблюдения

Константин Долгановский

В этом году на территории Пермского края начала работать Единая системы видеонаблюдения. Она была скорректирована в условиях базового уровня готовности, который был введён в связи со спецоперацией. Сейчас в регионе установлено уже 1400 камер в 12 муниципалитетах, а к 2024 году планируется установить 3 тыс.Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.

По словам чиновника, Единая система видеонаблюдения призвана обеспечить безопасность и профилактику преступлений и правонарушений. Её цель — «предупреждение и пресечение террористических и экстремистских проявлений, безопасность в местах массовых скоплений людей».

На сегодняшний день камеры установлены в аэропорте, автовокзалах, ж/д вокзале Пермь II, объектах здравоохранения, образования, административных зданиях и на территории общественных пространств.

Как уточнил Батмазов, за девять месяцев этого года с их помощью раскрыто 42 преступления, зафиксировано 206 административных правонарушений и вынесено 910 тыс. постановлений по нарушениям ПДД.

«С 2022 до 2024 весь Пермский край должен перейти на единую систему видеонаблюдения с возможностью идентификации лиц. Это значительно расширит возможности правоохранительных органов, которые уже сегодня используют имеющийся потенциал», — сообщил чиновник.

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