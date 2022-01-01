Максим Артамонов Полицейские из Пермского края поедут на Донбасс Они попросили добровольцев помочь им со снаряжением Поделиться Твитнуть

Прикамские полицейские, которых отправляют на Донбасс, обратились за помощью к участникам боевых действий на Украине. Об этом сообщается в telegram-канале добровольцев, уже участвующих в спецоперации на Украине, — «Прикамские витязи».

«К нам обратились сотрудники МВД, которые убывают в зону СВО, с просьбой помочь им собраться. Распределительный центр выделил несколько комплектов снаряжения», — написали «витязи», не уточнив иных подробностей.

Сколько сотрудников полиции отправится в зону боевых действий, не сообщается. Однако две недели назад местные СМИ писали, что на территорию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будет отправлено более 500 полицейских из Пермского края. Они будут охранять там общественный порядок. Официальных комментариев по этой ситуации власти не давали.

Напомним, в начале ноября начальник Второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов заявил, что более 15 тыс. человек добровольно решили участвовать в спецоперации.

По данным Сергея Шойгу, мобилизационный ресурс в России составляет 25 млн человек. Сколько добровольцев из Пермского края приняли участие в СВО, неизвестно. Известно лишь, что в добровольческий батальон «Молот», который начали формировать в конце июня, вступили 142 добровольца.

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