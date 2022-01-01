Елена Синица Турецкие отели могут поднять цены на 50% в следующем летнем сезоне Рост цен неизбежен, отмечают отельеры Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Турецкие отельеры поднимут цены на 30-50% в следующем летнем сезоне. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Рост цен неизбежен. Затраты в гостиничном секторе выросли, это же касается и всех других аспектов жизни в Турции. Подорожало всё — от помидоров до электроэнергии. Некоторые отельеры в сегменте 5*, и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50%», — заявил менеджер по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабан.





В то же время, представитель Kilit Hospitality Group Гюзель Кыйяк считает, что цены на отдых в отелях высокого уровня в Турции следующим летом вырастут на 35-50%. Она также отметила, что цены на отдых в Турции растут ежегодно, а реакция у туристов на это всё та же. Туристы либо сокращают продолжительность своего отдыха, либо переориентируется на более бюджетные отели. Тем не менее массового отказа от поездок из-за этого обычно не наблюдается.





Кроме этого, она добавила, что сейчас в рамках раннего бронирования скидки на размещение в отелях достигают 30%. Однако говорить о том, что туристы уже осознали выгоду цен раннего бронирования и начали активно бронировать туры в Турцию на лето 2023 года, пока не приходится, добавила она.

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