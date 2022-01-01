Елена Синица В Пермском крае задержали курьера, помогавшего телефонным мошенникам При досмотре у него изъяли 385 тыс. руб., которые ему передала пожилая женщина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае задержали 26-летнего жителя Перми из-за подозрения в хищении денег у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

При досмотре у него изъяли 385 тыс. руб., которые ему передала пожилая женщина. Поясняется, что пожилым людям звонили мошенники и представлялись сотрудниками полиции. Они говорили, что их родственник попал в ДТП, в котором есть пострадавшие, и им нужны деньги на лечение.





Затем они спрашивали адрес у пенсионера и направляли курьера прямо домой. Забрав деньги, курьер переводил их на счета наводчиков, оставляя себе вознаграждение в 4% от суммы.





Задержанный признался, что днём ранее по этой же схеме он похитил деньги ещё у двух пожилых пенсионерок Краснокамска. Одна отдала ему 400 тыс., вторая 120 тыс. руб.

Сейчас злоумышленник заключён под стражу.

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